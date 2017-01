Après une nuit avec ciel complètement dégagé, avec de nouveau la présence d'inversion thermique (-2.0°c à 240m contre -6.0°c dans la vallée de l'Avelon à 70m) le brouillard givrant à fait son retour en cours de matinée puis, à la mi-journée le vent s'est levé en s'orientant de secteur nord-ouest, le brouillard en vallée à rapidement évolué en stratus avec une base se situant vers 200m, le brouillard givrant à pu se maintenir sur les hauteurs autour notamment du signal de Courcelles comme c'est le cas ici en haut du Mont Bénard tandis qu'en bas quelques belles éclaircies ont été observé dans le Beauvaisis.

On constate aussi la persistance du givre et de la neige au sol avec 1 à 2cm selon les endroits, alors qu'il n'y a plus rien en bas depuis hier, une petite pellicule d'environ 2-3mm de givre c'est formée aujourd'hui sur cette végétation.

Température:-1.3°c à 17h00.