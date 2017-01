Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La masse d'air s'est rafraichie et les montagnes ont renoué avec le froid après cette longue période d'inversion. La station du Mont Dore situé 150 m plus haut relève -5 °C au moment de la photo avec un vent d'est à 30 km/h.



Maintenant que le froid est là en altitude, y'a plus qu'à renouer avec la neige.