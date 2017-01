Le Canigou au loin vu des hauteurs de Saint-Marc-Jaumegarde(13)

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5200

Exposition 6 sec

Ouverture f/13.0

Focale 300 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.14

Sur les hauteurs de Saint Marc Jaumegarde plus précisemment au point de latitude 43,56303N,longitude 5,53754E ,altitude 487m ,dans l'axe du Pic du canigou qui est à 275,9km on remarque le radar de Vitrolles(La Boule avec 3 lumières) à 25,7km et le haut de la Tour de César à 4,3km.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)