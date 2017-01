Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D3300

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/7.1

Focale 38 mm

ISO 200

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.00

De -2° a 0° sur la route, bonne gelée blanche et routes glissantes en villages...



Après un mardi glacial et brumeux, un mercredi moins froid et pluvieux, ce jeudi s'annonce ensoleillé