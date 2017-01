Glacial ce matin !

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/6.3

Focale 18 mm

ISO 200

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

Le soleil se lève sur la campagne Lorraine sous une température glacial, -9.1°C a Nancy (54) et près de -15°C en ressentie avec le vent !



On peut apercevoir aussi qu'il reste 1 a 2cm de neige au dessus des 300m d'altitude sur les pentes nord et est du plateau :)



L'hiver ! :D