Vous avez sans doute remarqué que la végétation ce matin avait enfilé ses habits hivernaux en région toulousaine.

Effectivement le ciel clair cette nuit a permis au thermomètre de s'affoler et descendre à -5,9°C sous abri à 8h25 (heure locale) alors qu'à 10 cm au dessus du sol la température s'abaissait à -11,3°C à 8h13.

Dans de telles conditions le dépôt solide observé est le plus fréquemment de la gelée blanche (dépôt cristallin friable) même si ici ou là on observait aussi un peu de rosée blanche.