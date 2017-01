Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/550 sec

Ouverture f/8

Focale 23.2 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.12°N, 4.12°E

Altitude GPS 180m

La température monte rapidement et il ne fait plus "que" -7°/-8°. Fraîche émanation lumineuse, un petit parhélie se manifeste, qui deviendrait par la suite bien plus brillant, grand et spectaculaire (mais ne put "atterrir dans la boîte", hélas !).

Toujours la glace, lacustre...



Unhappy Girl (TD inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !