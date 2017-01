Au-dessus du brouillard

Logiciel Imagerie numérique d'ACD Systems

Limite supérieure de la couche de stratus entre 400 et 450m d'altitude.

Ici le givre a déjà fondu, en bas pas encore, il fait -1° à cette heure dans la plaine. Tn: -2.1° à ma station, plus bas (260m) pendant la nuit.

Hier et avant-hier 2 fortes gelées consécutives.



Photo prise en direct° de l'Ouest.



Hier matin, -7.1° relevés par MF Bustince dans le bassin de St-Jean-Pied-de-Port, sans brouillard en revanche, ça tape dur en ce moment, et tant mieux. La montagne, en revanche, attend toujours l'hiver!