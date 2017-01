Appareil Panasonic

DMC-FZ200

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.5 mm

ISO 160

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

...au dessus de la plaine avant le lever du soleil

une "plume" de cirrus et une grande nappe de fins nuages d'altitude.

"les hivers les plus froids sont ceux qui prennent aux Rois"

Sera-ce le cas? On entend parler de - 10, voire -16 dans l'Est!

Ici, moins trois c'est déjà la Sibérie pour des Sudistes frileux...

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)