Appareil Canon

Canon PowerShot SX20 IS

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/5.7

Focale 100 mm

ISO 200

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Avec -9.4° sous abri au moment de la photo et -11.1° au sol, l'expression froid de canard prend tout son sens en plaine de Bresse ce matin.

Tous les plans d'eau de la commune sont recouverts de glace et même les petits ruisseaux et bords des cours d'eau plus conséquent.

On n’avait plus connu pareille température depuis février 2012. C'est dire combien les hivers qui ont suivis depuis ont été doux...