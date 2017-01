Lac des Rousses

Appareil Apple

A défaut des pistes de ski, le lac est ouvert au patinage et au ski de fond sur les parties enneigées!

Promenade très agréable au son de la glace qui "bulle" et de ses grondements sourds.

Il y a environ 17cm de glace et la température était ce matin de -15.

Bon week end!