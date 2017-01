Episode Verglaçant en Lorraine !

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 6400

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Action

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

La pluie verglaçente s'est invité bien plus a l'est que prévue, une situation que les modèles auront eu beaucoup de mal a apphréhender, le scénario proposer par ces derniers étant assez loin de la réalité (Horaire, nature et intensité du front)



Inutile de préciser que la circulation est quasiment impossible a l'heure actuelle.