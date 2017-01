Le verglas qui tue !

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 175m

Sel et température repassée dans le positif (de fort peu, entre 0° et 1°, et depuis peu de temps aussi) escortée d'un épais brouillard n'y font rien : la circulation demeure excessivement dangereuse, surtout sur les pavés !

Tiens, je me demande pourquoi je suis sorti d'ailleurs...



Les enfants, ne faites surtout pas ça chez vous ! C'est très dangereux !



Boom (SOAD inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !