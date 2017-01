Un froid de canard

Appareil Canon

Canon EOS 450D

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/8

Focale 70 mm

ISO 200

Objectif EF70-300mm f/4-5.6 IS USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.0 (Windows)

Sans dégel depuis un petit plus d'une semaine, le lac de Bouzey est presque intégralement gelé. Tous les canards, cygnes et foulques sont réunies dans la seule zone libre.

Hormis quelques très rares éclaircies ce matin, la journée a été très grise et froide (moins que les derniers jours), oscillant entre 0 et 1°C au meilleur de la journée. Nous avons eu aussi des averses de neige et parfois de pluie verglaçante, générant maintenant une neige légèrement croûtée (toujours 10 cm d'épaisseur)



Bonne soirée



