Le redoux s'est mise en place depuis la nuit de samedi a dimanche.

Température (maximale?) de +7°C en ce moment,temps gris et humide (secteur chaud) après quelques gouttes entre la nuit dernière et le début de la matinee.Température minimale de +4°C cette nuit.Ce redoux s'annonce enfin plus pluvieux et perturbée dans le courant de la semaine ce qui pourrait mettre un terme a la sequence anormalement sèche et anticyclonique qui nous concernait depuis la fin du mois de novembre/le début du mois de décembre!





Hier,dimanche :



+7,5°C de température maximale hier après-midi,après-midi la plus douce depuis la fin du mois de décembre.Brouillards (de masse d'air) de forte densité,"puree de pois " par endroits entre la nuit se samedi et dimanche et jusque hier matin,en fin de matinée !Nuages bien bas,grisatres (stratus sur-jacent aux brouillards visible depuis leurs dissipations ) et temps brumeux ensuite pour le restant de la journée!Temperature minimale de +1°C environs en milieu de nuit .





Samedi:Grisaille froide l'après-midi ,léger dégel a peine perceptible (avec +0/+0,5°C durant l'après-midi),faisait suite a un faible et court épisode pluvieux ponctuellement verglaçant (sans trop d'incidence sur les routes,a priori mais la prudence est tout de meme de mise!) qui s'est produit en tout début d'apres-midi sous une température encore légèrement négative de -1°C/-0,5°C ici,mais positive/au dessus du point de congelation en altitude d'où ces faibles precipitations non sous formes de neiges mais sous formes de pluies uniquement et devenant verglaçantes au contact des surfaces encore gelees et froides après une nuit de vendredi a samedi bien froide avec une forte gelée et une température minimale de -6°C en milieu de nuit (avant que le ciel ne se couvre).Des bruines se sont manifestées en fin d'après-midi et en soirée ensuite.



Vendredi : superbe journée d'hiver,soleil a volonté,"tempête" de ciel bleu et assez froid avec une température maximale de +1,5°C au meilleur de l'apres-midi (ressentit supportable en raisons de l'absence de vent et du soleil) après une température minimale de -5°C au lever du jour.



Jeudi:Fin de matinee sous le soleil après une première partie de matinée plus encombrée,précédant de nouveau une après-midi plus nébuleuse avant que ça ne se dégage dans la soirée.

A signaler quelques plaques de verglas tôt le matin après une nuit légèrement gélive avec une température minimale de -1°C ici.Les températures ont quelques variées par intermittence cette nuit,oxillant entre +0,5°C,voire +1°C et -0,5/-1°C au grès de la nébulosité.Température maximale de +6°C dans l'après-midi.



Mercredi :Journée tristounette,et quelques bruines dans l'après-midi,

Quelques trouées anedoctiques a peine visibles en fin d'apres-midi,puis enfin disloquation partielle de la couverture a partir de la soirée.Température minimale :+0°C au cours de la nuit de mardi a mercredi;Température maximale de +6°C l' après-midi,cela faisait plus d'une semaine qu'on le n'avait pas atteint ces valeurs de températures,somme toute de saisons!



Mardi journée qui fut de nouveau sans dégel avec une température maximale de tout juste 0°C mais qui a été établie en fin de soirée/première partie de nuit,car autrement durant la journée, la température était de -0,5°C dans l'apres-midi,la température minimale été de -1,5°C dans la nuit de mardi a mercredi.Amplitude thermique donc très faible,étant donner qu'un brouillard parfois dense ((givrant un peu plus haut mais par ici un peu plus bas seulement du gel transparent ( transparence qui est due à une congélation lente de l'eau sur les surfaces froides, car temperature seulement tres legerement negative ici a partir de la matinée et que la couche de brouillard givrant fut en fait située a quelques dizaines de mètres plus haut)) a dominer jusqu'en soirée,avant d'évoluer en stratus/nuages bas.

