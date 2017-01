Splendeur du désordre humain

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 133.12 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

La période anticyclonique s'achève avec une belle journée, lumineuse en montagne et un air très sec. Les dernières pluies significatives remontent à la mi-novembre ! Elles toucheront les Pyrénées demain matin tôt, de façon apparemment abondante, mettant fin simultanément aux fortes pollutions humaines qui infestent le massif depuis des jours et rendent l'atmosphère irrespirable dans les vallées.



Ce beau nuage qui s'élève dans la lumière du couchant est, une fois de plus, lié aux écobuages qui, dramatiquement empoisonnent toute la région à coups de particules fines. Le pouvoir inconsidéré et irrationnel de la tradition écrase jusqu'à la logique élémentaire de santé publique.



La puissance de l'anticyclone plaquant déjà toutes les pollutions au sol depuis des jours, au point de placer la Bigorre voisine en état d'alerte n'aura dissuadé de rien. La montagne et l'air que nous respirons appartiennent à ceux qui imposent sans vergogne leurs pratiques aberrantes à tous les autres.

Heureusement, les météores vont balayer les prétentions humaines mais un peu tard...le mal est fait.

Gageons que ces mêmes traditions auront raison du réchauffement climatique qui bien sûr, ne les concernent en rien.



http://clinamen.canalblog.com/