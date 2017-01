Toujours enneigé, avant une légère fonte, gris mais sans précipitation

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/3.9

Focale 7.15 mm

ISO 80

Programme Créatif

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

0°C environ au moment de la photo, en ce milieu de matinée, après un gel faible cette nuit (-1°C)et le retour dans les heures à venir d'une légère positivité des températures qui déneigera les arbres et rendra localement le sol humide, la neige sale et boueuse en ville (mais encore belle en campagne et dans les bois même si le sol s'entrevoit). +1°C de maxi environ, mais avec une légère éclaircie du ciel la nuit venue (la journée est grise, sans pluie ni neige) des regels sont observés au sol, voire du verglas.

Photo : forêt du Neuhof, sentier entre le parking du chêne Rebmann venant d'Illkirch et le restaurant de Oberjaegerhof, au sud de Strasbourg Neuhof.