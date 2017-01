Il y avait longtemps que l'on avait eu droit à une véritable perturbation océanique.

Celle-ci après avoir laissé 6.7 mm s'en est allée vers l'est pendant la nuit et permet ainsi de voir le soleil éclairer les altocumulus au lever du jour; les éclaircies ont été suffisantes pour que l'on observe une petite gelée au sol et un peu de glace.