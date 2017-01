Neige en Alsace

Appareil Apple

GPS 48.89°N, 8.11°E

Altitude GPS 127m

Encore de bonnes chutes de neige cette nuit et ce matin apportant 6,5m de neige fraîche ici dans le nord de la plaine Bas-Rhinoise. La couche au sol atteint jusqu'à 10cm sur la végétation avec les chutes de mercredi dernier et du week-end.

À noter que cela fait déjà 1 semaine que la neige est présente pas mal!

Moins froid avec 0,8° à 11h30 après les grosses gelées de la fin de semaine dernière (-12,1° dans la nuit de vendredi à samedi!).

Ça devrait fondre d'ici demain avant de nouvelles chutes de neige d'ici samedi et une possible vague de froid ensuite.

Un très beau début d'hiver ici en tout cas!