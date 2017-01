Belle chute de neige

Appareil orange

ST26i

Focale 1.15 mm

Flash No Flash

Surprise ce matin avec des chutes de neige importantes précédées de quelques petits coups de vent en fin de nuit.Il y avait entre 3 et 4 cm de neige fraîche ce matin près du lac de Bouzey en plus des 7-8 cm de la semaine dernière.



La route (D460 Chaumousey-Epinal) qui était noire hier soir est couverte de neige et d'une croûte de glace et neige tassée.



Température 0°C. Un léger redoux est annoncé pour la journée.



Photo Smartphone !



Bonne journée

