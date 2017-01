fumées et brume dans la plaine de Salindres

Appareil Panasonic

DMC-FZ200

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/8.0

Focale 9.8 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385

nuageries diverses dans le ciel de Rousson; La petite ondée est passée.

T° 4° (ressentie 3 car petit vent désagréable)

"beau temps à la Saint Guillaume

donne plus de blé que de chaume"

Peut on y compter,car le temps est mitigé plus que beau.

Bonne fête aux Guillaume (dont notre ami GXXIII qui nous enchante par ses clichés de brume et de l'Astre du jour), aux Guillemette, William et associés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)