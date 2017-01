Brumes et brouillards en pays de Serre Ponçon

le soleil va se lever sur Gap , mais déjà les brouillards qui s'étendent en vallée de la Luye et vers le lac de Serre Ponçon sont caressés par les premiers rayons de la journée qui s'annonce belle en gapençais . plus au nord dans le Champsaur la "barre de Bayard" est bien présente . Et toujours pas de neige dans nos Alpes du sud !!