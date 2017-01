Pic de douceur!

Appareil



Journée la plus douce de la semaine avec plus de +10°C cette après-midi,température actuelle de pas moins de +10,5°C en ce moment!Douceur océanique donc,avec un temps bouchée,des bruines de temps en temps notamment vers la mi-journée.A notée le vent qui se lève un peu cette apres-midi,en restant modérée néanmoins (30/40 km/h).Température minimale : de +5°C la nuit dernière,nuit la moins froide depuis la fin du mois de décembre 2016.Hier mardi alternance de nuages,d'eclaircies et de quelques averses passagères par-ci par-là entre la matinee et la soiree,un ciel de traine qui s'est établit toute la journée donc,Ce dernier faisant suite a une nuit precedente ,de lundi a mardi,pluvieuse dans sa première partit (5/6 mm),Une perturbation oceanique hivernale pourtant classique et banale en temps normales a cette période de l'année mais qui a été la bienvenue surtout en ces derniers temps!Température maximale de +8°C l'après-midi et température minimale de +1,5°C en début de matinee,mais du gel transparent,plutôt de la glace etait present sur les pares-brise de voitures et certains toits (températures inférieure a 0°C sur les surfaces froides) grâce aux quelques premières éclaircies survenues a partir de la fin de la nuit.

