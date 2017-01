fortes averses de neige

Un changement radical de temps s'effectue ce jeudi 12 janvier avec le déblocage effectif des conditions anticycloniques qui régnaient depuis plusieurs semaines sur la France. Une dépression se creuse ce jeudi en progressant depuis la Manche vers la Mer du Nord et provoquera un fort coup de vent sur la moitié Nord de la France entre jeudi après-midi et la fin de nuit de jeudi à vendredi. A l'arrière un fort refroidissement va se produire, et un vigoureux flux de nord-ouest puis de nord véhiculera de l'air très instable sur une bonne partie du pays, si bien que de la neige tombera jusqu'en plaine entre le nord, le centre et l'est du pays entre vendredi et dimanche. Ensuite le flux basculera peu à peu au nord-est puis à l'est d'ici le milieu de semaine prochaine, apportant de l'air plus sec mais très froid voire glacial sur une grande partie du pays (en plaine jusqu'à -5/-15°C la nuit, et jusqu'à 0/-5°C au meilleur de la journée). Cette vague de froid risque de perdurer jusqu'en fin de semaine prochaine. Par ailleurs un épisode pluvio-neigeux est également probable en Méditerranée la semaine prochaine, touchant ainsi potentiellement la Corse. Les prévisions seront régulièrement mises à jour et des suivis réguliers seront effectués sur le site d'Infoclimat.