forte averse de neige,la premiere de l'hiver!

Après une première partie de matinee sous un ciel limpide,sans le moindre nuage a l'horizon,la suite de la matinée a rapidement evoluer,avec l'arrivée des premiers nuages par le nord et l'ouest,puis le temps est devenue menaçant (en effet une ligne d'averses se rapprochait) alors que la température etait déjà pourtant positive avec +2/2,5°C avant 12H00 (apres une temperature minimale de -1°C en debut de matinee avec gelee a la clef donc),les premiers flocons ont fait leurs apparitions,puis soudainement c'est une véritable chute de neige qui s'est abbatue, les flocons étaient par moments énormes sous les plus fortes intensités qui variaient par saccades entre chutes de neige modérées et fines et le plus souvent fortes chutes de neiges a gros flocons,comme au moment de la photos ou c'était meme clairement une ambiance de blizzard pendant environs 5 a 10 minutes durant le pic!La température s'est abaissée a +1°C mais grâce aux intensitées la neige a finit par tenir dans les pelouses,jardins,sur les toits,les voitures etc..; et même très légèrement accrochées sur le bitume (traces) de façons très temporaire,petite couche neige toujours fort sympathique (au regards de ces derniers hivers particulierement pauvres en phénomènes hivernaux!) approchant aux endroits exposees les 1 cm,alors que a d'autres zones c'était plutot un saupoudrage (>0,5cm<).L'averse s'est terminée par une alternance de faible pluies,faible chutes de grésil/neige roulée.

[La fine couche de neige auras fondue malheuresement assez vite ensuite des l'arrêt des précipitations et le retour des éclaircies !]

A noter que ce matin il restait encore des petits accumulations de gresils dans les gouttières suite aux quelques averses de grésil mêlées egalement de neiges roulées (bien bruyantes avec gresillements/crépitements caractéristiques sur les velux!) qui se sont produites au milieu de la nuit sans reelles tenues neammoins car les température etaient encore positive,de l'ordre de +2°C au moment de ces quelques averses!).



Hier après-midi un autre front a circulé en précipitant des pluies généralement faibles,mêlée de flocons humides notamment lors des passages moderees,du fait de la température largement positive,oxillant entre +3°C et +2°C,entre le début et la fin du front après une température maximale de +4,5°C en début d'apres-midi.

La soirée fut grise mais sèche (jusqu'en milieu de nuit) avec un tres léger redoux qui s'est manifesté ("jusqu'à" +4°C).Un vent modérée mais passagerement assez fort au cours de l'apres-midi et de secteur nord-ouest assez désagréable,humide et froid nous a concernées du matin au soir (après la tempête du debut de nuit precedente,de jeudi a vendredi!)

