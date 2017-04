Appareil Panasonic

DMC-FZ62

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/3.3

Focale 12.9 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

La colline granitique de Toulx Sainte-Croix domine Boussac et ses alentours du haut de ses 656 mètres d'altitude, au sommet le paysage contraste avec la vallée de la petite Creuse, on y retrouve entre 3 et 5 cm de neige et il tombe quelques flocons..



Bonne soirée