L'Hortus, face au Pic Saint Loup sont bien visibles.

Il fait toujours aussi froid: -1° et moins 6 ressenti dans le vent glacial.

"A la Saint Antoine, grande froidure"

et un autre dicton amusant:

"A la Saint Antoine, le jour augmente d'un dîner de moine" (qui dure en général 25 minutes, soit le temps que la nuit cède au jour ce 17 Janvier, 26 minutes)

Bonne soirée à toutes et tous.

