Gel en cours

Appareil PENTAX

PENTAX K-30 + Filtre UV

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/5

Focale 18 mm

ISO 400

Objectif TAMRON XR DiII 18-200mm F3.5-6.3

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Yoshi69

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Lieu exact : 48°40'08,64"N ; 001°31'33,89"E



Après les -11°C de ce matin, l'étang de Bréchamps est entièrement gelé. La plaque de glace a une épaisseur de plus de 15cm (au moins au bord) et supporte aisément mon poids (même si je ne m'éloigne même pas d'un mètre du bord ^^). Ce petit étang situé dans une cuvette ne voit presque pas le soleil en cette saison et les température restent négatives.



Cette petite rivière qui le longe commence elle-aussi à geler.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)