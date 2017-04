Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D3300

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/5.0

Focale 32 mm

ISO 400

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.10

-3° chez moi à Andeville sur le plateau, mais jusqu'à -7° sur la route à Amblainville et Vallangoujard (vallon et vallée)

Le brouillard et la grisaille reviendront dès 10h pour ne plus nous quitter avec une t° entre -2° et 0° ! Sic