Dim. originale 1776*1184px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5300

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/11.0

Focale 20 mm

ISO 200

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe Alexis BORG

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

Malgré le redoux, l'étang du Bois de la Bâtie à 15 km à l'est de Grenoble, n'est pas prêt de fondre. Cela fait déjà plus d'un mois et demi qu'il est gelé !

En arrière plan le Massif de la Chartreuse.