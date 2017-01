Appareil SONY

DSC-HX100V

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/4.0

Focale 13.22 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Picasa

Journée mitigée sur le Vercors Nord, avec cependant de belles éclaircies par moment. Plus de vent du sud mais la neige a souffert, et même si le paysage reste blanc,sur les crêtes on peut voir que c'est bien soufflé !