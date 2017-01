Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/7.9

Focale 4.2 mm

ISO 80

Programme Créatif

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

8°C environ cet après midi. Le bassin de l'auberge aux 7 écluses, au plan d'eau de Plobsheim, commence à dégeler, aidé sans doute par la grande pièce d'eau restée libre de glace.

Il a pourtant gelé encore fort cette nuit, environ -5°C, mais en journée la remontée des températures est sensible. Pourtant encore provisoire...

en effet alors qu'un ciel se couvrant avec des températures restant positives était le plus probablement attendu pour la nuit, le ciel est à nouveau dégagé au crépuscule, montrant magnifiquement le croissant fin de la nouvelle lune à l'ouest et Vénus plus haut dans le ciel. Cette clarté céleste fera à nouveau baisser le thermomètre dans le négatif, au moins pour quelques heures. A moins que les nuages venant de l'ouest n'arrivent et ne radoucissent la masse d'air.

Pour la semaine à venir, le temps devrait réellement "casser" avec un redoux humide effaçant les traces du gel dans la huitaine. Décembre et janvier, fort secs, n'ont pas permis aux nappes de se réglementer, l'eau serait bienvenue.