Appareil PENTAX

PENTAX K-30 + Filtre polarisant

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/6.3

Focale 18 mm

ISO 200

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Yoshi69

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Lieu exact : 48°43'00,54"N ; 001°25'52,07"E



L'étang d'Ecluzelles fond de plus en plus et les canards tiennent tout juste sur la glace. Celui présent au bas à droite de la photo passera d'ailleurs à travers en rejoignant le bord. La température est de 10°C.



// Panorama de huit photos format portrait, disposées horizontalement. Dimensions d'origine : 9580 x 4632 pixels.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)