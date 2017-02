Un vigoureux flux d’ouest se met en place en ce début de mois de février sur l’Europe de l’ouest, avec une situation météorologique très venteuse liée au passage de plusieurs dépressions en phase de cyclogénèse. La France qui se situe aux portes de l’Europe va subir l’assaut de ces dépressions entre vendredi 3 et lundi 6 février. Le caractère plutôt exceptionnel de cette période agitée est le nombre de dépressions et leur puissance : une première dépression va traverser l’extrême nord-ouest du pays et la Manche vendredi, provoquant des vents tempétueux dans le nord-ouest ; une seconde devrait rapidement suivre à l’arrière et ainsi traverser la moitié nord du pays samedi, produisant là aussi des vents tempétueux. La prévision de l’évolution et de cette dépression est toutefois incertaine au jour d’édition de ce bulletin (1er février) ; une troisième risque de prendre le relais dimanche, occasionnant à nouveau des vents tempétueux sur une partie du pays. Là encore des incertitudes subsistent sur la trajectoire et l’intensité du creusement de cette dépression. Les régions les plus exposées semblent à nouveau se situer dans la moitié nord, mais la moitié sud risque également d’être touchée en fonction de la trajectoire de la dépression. Des rafales supérieures à 120 km/h seront probables sur les littoraux de l’Atlantique (au nord des Charentes), de la Manche et de la Mer du Nord, tandis que dans les terres des rafales de 100 à 120 km/h sont fort possibles, localement plus en fonction de l’intensité des dépressions. Au passage des dépressions, des précipitations sont également attendues mais dans des proportions raisonnables. Des cumuls plus forts sont attendus en montagne (secteurs exposés au vent d’ouest/sud-ouest), où la neige s’invitera au cours du week-end dès 800 à 1500 m selon les moments et les secteurs. Par ailleurs dans les secteurs de traîne des dépressions, des grains orageux parfois forts sont probables, accompagnés de puissantes rafales de vent. Cet épisode très agité prendra fin en tout début de semaine prochaine sous l’effet d’une poussée anticyclonique a priori temporaire.