après le vent fort en fin de nuit ,celui ci se calme un peu et dépasse à peine les 90km/h et la trentaine de cm de neige tombée hier part en fumée vers les versant sous le vent formant de belles corniches.

Malgré une température positive et une douceur(relative!). un point de rosée négatif maintient la neige poudreuse .

vers le sud le ciel est bien dégagé .