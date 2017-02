Appareil Panasonic

DMC-FZ200

Exposition 1/1300 sec

Ouverture f/5.6

Focale 9.4 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385

Éole s'en donne à coeur joie et effiloche les cumulus et les lance dans une course folle dans un ciel bleu

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)