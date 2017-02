coincé entre les derniers soubresauts d'un Marcel en déclin et le passage de la première jambe du profond Niklas(940hp) ,le vent d'altitude est très fort et se matérialise par ces somptueux cirrocumulus sans cesse approvisionnés au dessus des Alpes du sud .

au loin la frontière italienne et son panache de cumulus .

bonne journée à tous .