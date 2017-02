Temps gris et léger vent du nord autour de Gap toute cette journée .

l'humidité est perceptible à voir les status se faire et se défaire à chaque tourne du vent .la couche d'altostratus est assez fine pour laisser le soleil pointer le bout de son nez;

Quelques flocons errent çà et là malgré une température positive .

Vue sur la montagne de Céüse et le sisteronais au fond dans le gris foncé .