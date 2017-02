Appareil Panasonic

DMC-FZ200

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/5.0

Focale 4.5 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Et voguent les nuages et volent aux 4 vents, ce qui nous permet d'avoir un ciel bleu et de voir le soleil.

Bonne fête aux Jacqueline et prénoms apparentés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)