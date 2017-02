ciel plombé et lever en pleurs

ciel plombé et lever en pleurs Gap 2017-02-09T08:14:00+01:00

après quelques minutes d'observation , c'est un plafond d'altocumulus opacus praecipitatio qui couvre le gapençais . plus à l'est un peu fouillis des lenticulaires, des pans de Sc,Ac,Cu fractus ... mais ça devrait se lever .

côté ouest c'est plutôt bleu (As fins).

bonne journée !