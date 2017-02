Logiciel PhotoFiltre 7

Limite de l'enneigement entre 700 et 800m d'altitude grâce aux chutes de neiges d'hier.



Très beau temps calme et sans vent.

Petite gelée dans les plaines ce matin, grâce à l'absence de couverture nuageuse et de masses d'air moyennement froides en altitude.

Environ 10° cet apm.