Fine chute de neige!

Appareil



Exposition 2/969 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.5 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

Fines chutes de neige sous stratus,tombant densément depuis 10/15 minutes, mais sans tenues toutefois (mais ça reste jolie a observer)!),a cause de ce degrés de trop avec une temperature actuelle de +1,5°C en ce moment environs (et du fait également que les sols ne sont pas gelées).Quelques timides trouées ephemeres en matinee,entrecoupées de passages nuageux (largement dominants) porteurs parfois de quelques flocons a partir de la deuxième partie de la matinée.Température minimale de +0°C ce matin,mais pas de gel,ni de gelées blanches constatés sur les surfaces (nuages bas limitant le rayonnement).Flux :Nord/:nord est d'où ce refroidissement (classique) des temperatures qui devrait être assez temporaire (2/3 jours,jusqu'à dimanche,a priori).



Hier :Grisailles en matinée, temps un peu plus lumineux au cours de l'apres-midi, avec quelques éclaircies jusqu'en milieu d'apres-midi avec le retour des nuages bas en deuxième partie de l'apres-midi.Température minimale :+2°C;Température maximale :+6°C dans l'après-midi.



Mercredi :Température minimale :+0,5°C (petite gelée au lever du jour), température maximale :+7°C l'apres-midi.Éclaircies en matinées,très nuageux

l'apres-midi.



Mardi :Après une première de journée assez pluvieuse (cumul entre 8 et 10 mm ici,dans le secteur) sous la dernière perturbation qui nous a concerner durant la nuit de lundi a mardi,le ciel est restée couvert jusqu'en début d'après-midi,moment où la couverture nuageuse (de basse-couche) s'est déchiquetée,en laissant encore un voile nuageux assez présent mais avec de larges périodes ensoleillées et avec une temperature maximale de 11 degrés,le ressentit à pris une allure pré-printanière,notamment au soleil!Temperature minimale de 4,5 degrés cette nuit.



Lundi :

Temps couvert en fin d'apres-midi après une embellie de quelques heures entre la fin de la matinée et le début de l'après-midi,avec de belles éclaircies qui neammoins furent entrecoupées de passages nuageux (cumulus).Quelques faibles pluies anedoctique résiduelles en tout début de matinée (0,5 mm) également.Pluies également en faible quantite dans la nuit de dimanche a lundi (retour d'occlusion par le nord ouest mais très affaiblie,cumul >0,5mm ).Temperature minimale :+4°C;Température maximale :+8°C.

