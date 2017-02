Appareil SONY

DSC-HX100V

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/4.5

Focale 14.88 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Picasa

Enfin une belle journée avec neige, soleil et ciel bleu ! Et quand on dit neige, ce n'est pas juste une petite couche, le Vercors prend des allures de haute-montagne et c'est magique !