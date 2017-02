Sommets de la Somme

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5100

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/10

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DxO OpticsPro 10.0

Il fallait s'éloigner des secteurs urbanisés pour profiter des sensations hivernales.

Alors que le saupoudrage nocturne a fondu au cours de la matinée dans Amiens et agglomération à la faveur d'une température dépassant rapidement 0°c,celui-ci a résisté sur les "sommets" alentours.

On passe de 30m d'altitude à 110m et ça suffit pour que la neige résiste.

Intensité faible à modérée en début d'après-midi par -0,5°c.

D'autres photos ce week-end sur le forum Nord.