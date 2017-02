Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Après un semaine bien grise, cela fait du bien de retrouver du soleil, et en plus en montagne pour profiter d'une bonne journée de ski à Valmorel. Les nuages d'altitude dans le fond arriveront progressivement dans l'après midi.

Neige restant légère en versant nord, devenant plus lourde en adret dès le milieu de matinée.



Au fond on reconnait le Pic de l'Etendard à gauche et la chaîne de Belledonne avec le Pic du Frêne (2805 m) au centre.