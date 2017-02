Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Toujours beaucoup de soleil vers le Nord et l'est, tandis que cela s'ennuage de plus en plus vers le sud.

Depuis le versant est de la Lauzière, les hauts sommets de Tarentaise (Mont Pourri entre autres) et de Vanoise (Grande Casse) se dévoile.

La vue portait même jusqu'au Grand Combin et au Cervin.