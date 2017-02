À part quelques éclaircies matinales, le ciel provençal est resté couvert par une couche de cirrostratus plus ou moins dense ce dimanche, sous un vent d'ESE modéré à fort sur les zones exposées et un air plutôt sec par effet de foehn.

Cependant, la douceur reste prononcée avec des températures oscillant sur la StatIC de la Corniche entre 11.9°C et 16.1°C.



Dans la rade marseillaise exposée à l'Ouest et abritée du vent d'Est, la Méditerranée demeure très calme et à peine ridée sur le littoral, avec une toute petite houle. Il n'en est pas de même quelques km plus loin au large des Calanques, où la bouée de Planier mesure des vagues dépassant parfois les 4 mètres.



Photo prise depuis l'anse des Phocéens en direction de l'Ouest.

Envoyé depuis l'appli mobile