Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/5.6

Focale 4.5 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

pas mal de neige en haut des pistes à 2000 m la douceur revient et la neige devrait en souffrir...une semaine anticyclonique et plus douce est prévue...on va avoir une neige de printemps...