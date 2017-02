Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D3300

Exposition 1/13 sec

Ouverture f/4.0

Focale 25 mm

ISO 400

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.00

11° au mieux, et très ensoleillé après un peu de brouillard et de gelée ce matin sur Andeville

Petits stratus au couchant, Oise très calme encore et bien basse