Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Petit tour dans les Bauges par un temps invariablement doux et sec, l'enneigement est donc très faible dans le massif comme partout ailleurs.

Il n'y a tout simplement rien en dessous de 1200 m sur ce versant est, plus haut il y a bien quelques dizaines de cm mais dont la qualité ressemble plus à une neige d'avril que de février.